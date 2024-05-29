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Тренер «Пари НН» Илич не считает команду фаворитом в стыковом матче с «Арсеналом»

Тренер «Пари НН» Илич не считает команду фаворитом в стыковом матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич поделился ожиданиями от первого переходного матча за право на выступление в РПЛ с тульским «Арсеналом».

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

«У нас с составом всё хорошо. У нас только один травмированный игрок — Боселли. У нас сегодня только первый из двух стыковых матчей. Нам надо играть сегодня умно, быть агрессивными на поле и добиться хорошего результата.

Кто будет фаворитом? Сложно определить. Надеемся получить хороший результат», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встретятся «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:15 по московскому времени.

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