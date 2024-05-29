Тренер «Пари НН» Илич не считает команду фаворитом в стыковом матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич поделился ожиданиями от первого переходного матча за право на выступление в РПЛ с тульским «Арсеналом».

«У нас с составом всё хорошо. У нас только один травмированный игрок — Боселли. У нас сегодня только первый из двух стыковых матчей. Нам надо играть сегодня умно, быть агрессивными на поле и добиться хорошего результата.

Кто будет фаворитом? Сложно определить. Надеемся получить хороший результат», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встретятся «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:15 по московскому времени.