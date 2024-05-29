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«Пари НН» — «Арсенал» Тула: гости вышли вперёд уже на второй минуте

В эти минуты проходит переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Встречаются «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу туляков.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на второй минуте игры полузащитник тульского «Арсенала» Максим Кайнов вывел вперёд свою команду.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.