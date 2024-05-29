Гендиректор «Акрона» Власов отреагировал на победу в первом стыковом матче с «Уралом»

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов высказался о результате первого переходного матча за право на выступление в РПЛ, в котором тольяттинцы обыграли «Урал» (2:0).

«Ребята огромные молодцы. Но при этом у всех есть понимание, что ещё не всё окончено, есть второй матч. Только там можно будет подводить итоги. Но как играли в Екатеринбурге, как боролись! Большие молодцы.

Мы довольны первой игрой с «Уралом». Но вторая — как отдельная. Никакие задачи ещё абсолютно не решены. Все это прекрасно понимают», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня прошёл первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 между екатеринбургским «Уралом» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Со счётом 2:0 победил тольяттинский «Акрон».