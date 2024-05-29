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Защитником «Баварии» Дэвисом интересуются три топ-клуба — источник

Защитником «Баварии» Дэвисом интересуются три топ-клуба — источник
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Защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и мадридский «Реал», сообщает журналист Грэм Бэйли в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «пенсионеры» и «горожане» являются давними поклонниками Дэвиса и сохранили некоторую надежду на то, что они смогут заключить сделку. Считается, что, несмотря на интерес со стороны Англии, он полон решимости перейти в мадридский «Реал» этим летом, если представится такая возможность. Мадридцы ждут, когда «Бавария» выставит канадца на продажу, прежде чем решить, подписывать ли его сейчас или следующим летом, когда он будет доступен на правах бесплатного трансфера.

В нынешнем сезоне 23-летний Дэвис принял участие в 42 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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