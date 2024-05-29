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Источник: Георгий Джикия предлагал себя «Локомотиву»

Источник: Георгий Джикия предлагал себя «Локомотиву»
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Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия мог перейти в московский «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, после заключительного тура РПЛ сезона-2023/2024 Георгий Джикия в аэропорту Шереметьево в Москве пересёкся с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым, в разговоре с которым он предложил свои услуги московскому клубу. Отмечается, что тренер усомнился в возможности железнодорожников удовлетворить финансовые условия футболиста, без чего переход невозможен.

Напомним, ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» после завершения сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне Джикия принял участие в составе «Спартака» в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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