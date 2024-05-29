Президент «Урала» Иванов считает, что Тюкавину нужно пробовать свои силы за границей

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил целесообразность перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в клуб одной из ведущих футбольных стран.

«Я не хочу сказать, что нужно обязательно ехать, но, если будет предложение от одной из ведущих футбольных стран, даже не от команды, которая идёт наверху, опыт-то он будет получать.

Если предложение устроит самого Константина, то почему нет? Что значит рано? А когда надо, в 30 уезжать? Я считаю, что Фёдор Смолов поехал в Голландию и потом вернулся, да, возможно, заработав хорошие деньги. Но его карьера могла бы сложиться иначе, останься он в Нидерландах. Это, конечно, только моё мнение», – приводит слова Иванова Metaratings.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Константин Тюкавин был признан лучшим игроком завершившегося сезона РПЛ.