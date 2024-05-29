«Ахмат» объявил о расставании с защитником Семёновым и нападающим Ильиным

Защитник Андрей Семёнов и нападающий Владимир Ильин покидают «Ахмат». Об этом сообщает официальный телеграм-канал грозненцев.

Отмечается, что футболисты уходят в связи с завершением срока действия контракта 31 мая.

«Андрей Семёнов провёл за «Ахмат» 11 сезонов, став вторым после Ризвана Уциева игроком команды по наибольшему количеству сыгранных матчей. Безусловно, Семёнов вписал своё имя в историю клуба. Как и Владимир Ильин, в прошедшем сезоне сыгравший 100-й матч за грозненцев. Владимир забил много важных, решающих голов.

Мы благодарным ребятам за время, проведённое в футбольном клубе «Ахмат». Будем всегда рады новым встречам, будь то на футбольных полях или в гостях в Грозном. Желаем вам, Андрей и Владимир, удачи, благополучия и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.