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«Пари НН» — «Арсенал» Тула: гости снова вышли вперёд на 33-й минуте

«Пари НН» — «Арсенал» Тула: гости снова вышли вперёд на 33-й минуте
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В эти минуты проходит переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Встречаются «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Арсенала».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

Уже на второй минуте игры полузащитник тульского «Арсенала» Максим Кайнов вывел вперёд свою команду. Спустя шесть минут автогол защитника туляков Эрвинга Ботака-Иобомы позволил нижегородцам сравнять счёт в матче. На 33-й минуте Эрвинг Ботака-Иобома забил и в чужие ворота, вернув, таким образом, преимущество «Арсенала» в счёте.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.

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