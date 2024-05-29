Трансляции товарищеских матчей перед Евро-2024 будут эксклюзивно доступны в Okko

Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи европейских сборных, которые пройдут в преддверии чемпионата Европы. В сервисе будут доступны ключевые игры с 3 по 11 июня.

Okko начнёт трансляции 3 июня с матчей Хорватия – Северная Македония в 20:00, Албания – Лихтенштейн в 21:00 и Англия – Босния и Герцеговина в 21:45 по московскому времени.

В числе последних Okko покажет игры Азербайджан – Казахстан и Португалия – Ирландия 11 июня в 17:00 и 21:45 соответственно. Подробное расписание доступно в социальных сетях Okko Спорт.

Все матчи будут доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи, с возможностью смотреть несколько игр одновременно и функцией переключения аудиодорожки.

«Главный европейский футбольный турнир вот-вот начнётся. Okko с нетерпением ждёт старта Евро-2024 и с удовольствием анонсирует показ товарищеских матчей, которые пройдут перед турниром. Игры покажут актуальное состояние сборных и просто дадут нам всем насладиться красивым футболом чуть дольше, увеличив продолжительность спортивного праздника», – рассказал Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko.

Ранее стало известно, что Okko покажет все матчи Евро-2024. 17 игр групповой стадии и плей-офф будут доступны в Okko эксклюзивно, а оставшиеся 34 можно будет посмотреть на витрине сервиса в карточке «Матч ТВ». Подписчикам Okko также будет доступен эксклюзивный редакционный контент – интервью, обзорные и развлекательные программы со звёздными гостями, хайлайты и многое другое.

Звёздные «ветераны» Евро-2024