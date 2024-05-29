Защитник «Арсенала» Ботака-Иобома забил в свои и в чужие ворота в матче с «Пари НН»

В эти минуты проходит переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Встречаются «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Арсенала».

Автогол защитника туляков Эрвинга Ботака-Иобомы на шестой минуте позволил нижегородцам сравнять счёт в матче. На 33-й минуте он же забил гол и в чужие ворота, вернув, таким образом, преимущество «Арсенала» в счёте.

Таким образом, защитник туляков за первый тайм матча с «Пари НН» отметился голами и в свои, и в чужие ворота.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.