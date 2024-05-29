Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу «Акрона» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результате первого переходного матча за право на выступление в РПЛ, в котором «Акрон» обыграл «Урал» (2:0).

«Акрон» подошёл к этой игре максимально мотивированным. В начале игры смогли перетерпеть, правильно выстроить матч и в итоге были вознаграждены. Мне понравилось, как они выглядели в этом матче, особенно в конце. Они почувствовали уверенность, забив голы. Дальше не просто закрылись, а постоянно были попытки контригры.

Это команда уровня РПЛ? Пока ещё не изучал эту команду глубоко, но это организованная команда: хорошо контролируют мяч, каждый футболист чётко понимает задачи на поле. И этот матч они выиграли прежде всего за счет сыгранности», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Напомним, сегодня прошёл первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 между екатеринбургским «Уралом» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Со счётом 2:0 победил тольяттинский «Акрон».