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Денис Глушаков высказался о назначении Станковича в «Спартак»

Денис Глушаков высказался о назначении Станковича в «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков высказался о новом наставнике красно-белых Деяне Станковиче.

«Каждый тренер, который приходит в команду, по-своему видит футбол. Сейчас сложно что-то говорить о назначении Деяна Станковича в «Спартак». У него будут сборы, полноценная подготовка. Многое будет зависеть от того, вернётся ли Промес, каких игроков купит «Спартак». Это немаловажно. Новая метла по-новому метёт.

Не хочу сравнивать, иностранец или российский тренер приходит в «Спартак». Об этом рассуждать нет смысла. Руководство приняло решение позвать Станковича. Значит, наверное, они за ним следили, верят в него. Только время и результат могут рассудить», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона.

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