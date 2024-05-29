Белорусский футболист «Химок» Юзепчук назвал любимого российского игрока

Белорусский полузащитник «Химок» Роман Юзепчук заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин является его любимым футболистом из числа россиян.

«Мне больше всего нравится, как играет Головин. Он топ-футболист. Александр может спокойно заиграть в топ-клубе. «Монако» тоже хорошая команда.

За какой клуб в Европе я бы хотел играть? Только за «Реал». С самого детства болею за этот клуб. Слежу за испанским чемпионатом», — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт».

Напомним, Александр Головин в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.