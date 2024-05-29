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Белорусский футболист «Химок» Юзепчук назвал любимого российского игрока

Белорусский футболист «Химок» Юзепчук назвал любимого российского игрока
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Белорусский полузащитник «Химок» Роман Юзепчук заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин является его любимым футболистом из числа россиян.

«Мне больше всего нравится, как играет Головин. Он топ-футболист. Александр может спокойно заиграть в топ-клубе. «Монако» тоже хорошая команда.

За какой клуб в Европе я бы хотел играть? Только за «Реал». С самого детства болею за этот клуб. Слежу за испанским чемпионатом», — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт».

Напомним, Александр Головин в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.

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