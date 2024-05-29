Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: футболистки «Крыльев Советов» устроили дебош в поезде

Источник: футболистки «Крыльев Советов» устроили дебош в поезде
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёх футболисток ЖФК «Крылья Советов» сняли с поезда по пути из Москвы в Самару за устроенный дебош, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, 26 мая спортсменки возвращались домой после матча с «Чертаново». Футболистки начали выпивать, как только поезд отъехал от Москвы. Одна из спортсменок перебрала с алкоголем и начала кричать и ссориться с другими пассажирами. В какой-то момент очевидцы обратились за помощью к проводнице, которая и сообщила о происходящем начальнику поезда. На станции Рузаевка в поезд вошли полицейские и предложили особо активным девушкам пройти с ними.

Отмечается, что речь идёт о футболистках «Крыльев Советов» Алёне Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь. Протоколов об административном правонарушении на спортсменок оформлять не стали.

Материалы по теме
Женская сборная России объявила состав на сбор в Уругвае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android