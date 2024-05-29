Источник: футболистки «Крыльев Советов» устроили дебош в поезде

Четырёх футболисток ЖФК «Крылья Советов» сняли с поезда по пути из Москвы в Самару за устроенный дебош, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, 26 мая спортсменки возвращались домой после матча с «Чертаново». Футболистки начали выпивать, как только поезд отъехал от Москвы. Одна из спортсменок перебрала с алкоголем и начала кричать и ссориться с другими пассажирами. В какой-то момент очевидцы обратились за помощью к проводнице, которая и сообщила о происходящем начальнику поезда. На станции Рузаевка в поезд вошли полицейские и предложили особо активным девушкам пройти с ними.

Отмечается, что речь идёт о футболистках «Крыльев Советов» Алёне Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь. Протоколов об административном правонарушении на спортсменок оформлять не стали.