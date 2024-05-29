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Мбаппе рассказал, когда будет объявлен его трансфер из «ПСЖ»

Мбаппе рассказал, когда будет объявлен его трансфер из «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе высказался по поводу объявления его трансфера в новый клуб.

«Мой следующий клуб скоро станет официально известен, это вопрос нескольких дней. Я не могу дождаться этого, я счастлив. Нам нужно подождать всего несколько дней», — приводит слова Мбаппе интернет-издание CNN.

Напомним, ранее форвард объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня. Сообщалось, что Мбаппе подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами. В составе «ПСЖ» в нынешнем сезоне Мбаппе выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции.

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