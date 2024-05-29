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Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Олимпиакос» — «Фиорентина»: стартовые составы команд на финал Лиги конференций

«Олимпиакос» — «Фиорентина»: стартовые составы команд на финал Лиги конференций
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Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги конференций, в котором сыграют греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Встреча пройдёт на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра матча выступит Артур Суареш Диаш из Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
1-й тайм
0 : 0
Фиорентина
Флоренция, Италия

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Олимпиакос»: Цолакис, Родиней, Рецос, Карму, Ортега, Иборра, Эссе, Шикинью, Фортунис, Поденсе, Эль-Кааби.

«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Миленкович, Куарта, Бираги, Мандрагора, Бонавентура, Артур, Гонсалес, Белотти, Куаме.

Напомним, в полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» обыграл бирмингемскую «Астон Виллу», в то время как «Фиорентина» оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Действующим победителем третьего по значимости еврокубкового турнира является «Вест Хэм». Примечательно, что в прошлогоднем финале «молотобойцы» обыграли «Фиорентину» со счётом 2:1.

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