Роман Юзепчук: мы хотим выиграть у сборной России

Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Беларуси и России.

«Хорошо, что матч пройдёт в Минске. Надеюсь, придут болельщики. Мы хотим выиграть у сборной России», — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Отметим, что сборные России и все российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0. В прошлом году команда Валерия Карпина играла с Катаром, Кубой, Кенией, Камеруном, Ираком и Ираном.