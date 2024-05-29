Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куман высказался о возможном уходе Депая из «Атлетико»

Куман высказался о возможном уходе Депая из «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о возможном уходе из клуба нападающего мадридского «Атлетико» Мемфиса Депая этим летом.

«Да, Мемфис Депай будет искать себе новый клуб летом», — приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что нидерландец летом покинет мадридский «Атлетико».

30-летний Мемфис Депай перешёл в «Атлетико» в январе 2023 года. Контракт 30-летнего нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл в составе «матрасников» 31 матч, сумел забить девять голов, а также отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.

Материалы по теме
Сборная Нидерландов объявила окончательный состав на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android