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Стала известна сумма, которую «Наполи» готов выделить Конте на трансферы летом

Стала известна сумма, которую «Наполи» готов выделить Конте на трансферы летом
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«Наполи» готов выделить итальянскому специалисту Антонио Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения. Об этом сообщает Transfer News Live в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на Il Mattino.

По информации источника, итальянский клуб на трансферном рынке отдаст предпочтение нападающему, который заменит форварда Виктора Осимхена. Ранее появлялась информация об интересе к Осимхену со стороны многих топ-клубов.

Напомним, согласно последним данным, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает Конте возглавить неаполитанский клуб и озвучивает заработную плату в размере € 9 млн плюс бонус в размере € 1 млн за победу в Серии А. При этом клуб близок к согласованию контракта с тренером cроком на три года.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год. «Наполи» завершил сезон-2023/2024 на 10-м месте в турнирной таблице Серии А.

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