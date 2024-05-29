Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в итальянскую «Болонью»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук летом может перейти в итальянскую «Болонью». Об этом сообщает Actualite — Serie A в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Миранчук может стать частью сделки по переходу из «Болоньи» в «Аталанту» нападающего Риккардо Орсолини. «Болонья» запрашивает за Орсолини € 20-25 млн, поэтому «Аталанта» намерена таким образом снизить цену на нападающего.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. В составе итальянской команды россиянин выиграл Лигу Европы.