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«Виноват всегда тренер». Тренер «Урала» Гончаренко — о поражении в первом переходном матче

«Виноват всегда тренер». Тренер «Урала» Гончаренко — о поражении в первом переходном матче
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в первом переходном матче за право на выступление в РПЛ, в котором «Акрон» обыграл екатеринбургскую команду со счётом 2:0.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Анджелкович – 67'     0:2 Данилин – 72'    

«Понимаю, много вопросов, негатива, всё по делу. Должны были в чемпионате играть, чтобы не доводить до этого. В атаке сегодня играли плохо, виноват всегда тренер. У ребят остаётся 90 минут, чтобы что‑то сделать. Попробовать в одном матче исправить ситуацию мы должны», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.

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