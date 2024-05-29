«Виноват всегда тренер». Тренер «Урала» Гончаренко — о поражении в первом переходном матче

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в первом переходном матче за право на выступление в РПЛ, в котором «Акрон» обыграл екатеринбургскую команду со счётом 2:0.

«Понимаю, много вопросов, негатива, всё по делу. Должны были в чемпионате играть, чтобы не доводить до этого. В атаке сегодня играли плохо, виноват всегда тренер. У ребят остаётся 90 минут, чтобы что‑то сделать. Попробовать в одном матче исправить ситуацию мы должны», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.