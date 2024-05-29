Защитник «Акрона» Данилкин: мы готовы к РПЛ, сегодняшним матчем это доказали

Защитник «Акрона» Егор Данилкин высказался о победе тольяттинцев в первом переходном матче за право на выступление в РПЛ, в котором «Акрон» обыграл «Урал» со счётом 2:0.

«Понимали, что будет тяжёлая игра, она так и складывалась. То, что мы забили свои мячи, это результат нашей работы над стандартами. Мы понимали, что есть определённые зоны, где соперник может дать слабину. Чем мы и воспользовались.

Насколько «Акрон» готов к Премьер-Лиге? Мы полностью готовы, клуб готов, команда готова. Я думаю, что сегодняшним матчем мы это доказали», — приводит слова Данилкина Metaratings.

Напомним, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.