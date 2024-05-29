Семёнов ответил на вопрос о завершении карьеры после ухода из «Ахмата»

Центральный защитник Андрей Семёнов заявил, что не планирует завершать игровую карьеру после ухода из грозненского клуба. Напомним, сегодня, 29 мая, «Ахмат» объявил о расставании с футболистом.

«Пока ничего в планах нет. Будет понятно через неделю. Завершать карьеру, конечно же, не планирую. С «Ахматом» расстались хорошо. Дальше планирую играть», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».

35-летний Андрей Семёнов перешёл в «Ахмат» в феврале 2014 года из пермского «Амкара». На его счету в общей сложности 289 игр за грозненскую команду, в которых он забил восемь голов и записал на свой счёт четыре результативные передачи. В текущем сезоне он провёл во всех турнирах 21 матч и отметился двумя забитыми мячами.