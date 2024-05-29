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Тренер «Пари НН» Илич: у нас только один путь — выиграть в ответном переходном матче

Тренер «Пари НН» Илич: у нас только один путь — выиграть в ответном переходном матче
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался по поводу результата первого переходного матча за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором нижегородцы уступили тульскому «Арсеналу» (1:2).

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

«У нас высокая команда. Недопустимо пропускать с углового, но так случилось. Такие матчи бывают. Вот сегодня такое и произошло. Так произошло. Что нам делать? Нельзя отмотать время назад. Если мы хотим сохранить прописку в РПЛ, не можем пропускать так просто.

Что нужно сделать в Туле, чтобы сохранить место в РПЛ? Выиграть. У нас только один путь — выиграть», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, забитыми мячами в матче отметились игроки тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома и Максим Кайнов, причём первый отметился голами и в свои, и в чужие ворота. Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.

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