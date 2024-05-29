Полузащитник «Пари НН» Карапузов прокомментировал поражение в матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Владислав Карапузов высказался по поводу результата первого переходного матча за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором нижегородцы уступили тульскому «Арсеналу» (1:2).

— Как выиграть последний бой? Выйти, забить и выиграть. Сегодня нам не хватило голов, чтобы выиграть, и мы пропустили с двух стандартов. Они забили, а мы нет. Почему не смогли ещё забить? Очень старались, но не везло. Получается, не хватило везения.

— Следующая игра через три дня, откуда возьмёте силы?

— На такие игры найдутся силы. Все понимают — либо туда, либо туда. Это будет последний бой, поэтому не надо будет искать силы и какой-то настрой. Мы хотим победить и остаться в РПЛ, — передаёт слова Карапузова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Напомним, забитыми мячами в матче отметились игроки тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома и Максим Кайнов, причём первый отметился голами и в свои, и в чужие ворота. Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.