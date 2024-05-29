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Агент защитника «Ростова» Мелёхина рассказал об интересе к игроку из России и Европы

Агент защитника «Ростова» Мелёхина рассказал об интересе к игроку из России и Европы
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Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, рассказал о том, что игроком интересуются как российские клубы, так и клубы из других европейских чемпионатов.

«Трансферные дела любят тишину, поэтому ничего конкретного я вам не расскажу. К Вите есть стабильный интерес как в России, так и в Европе, но в первую очередь предложение должно устраивать «Ростов». Конечно, мы расстроены тем, что Витя редко выходил в основе весной, но выбор состава — это прерогатива главного тренера, и мы относимся к нему с уважением», — приводит слова Железнякова «РБ Спорт».

20-летний Мелёхин в текущем сезоне сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Контракт с клубом истекает 30 июня 2027 года.

«Ростов» завершил минувший сезон РПЛ на седьмом месте, набрав 43 очка в 30 матчах.

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