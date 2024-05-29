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Игрок тульского «Арсенала» Макаров: знали, что «Пари НН» находится в непростой ситуации

Игрок тульского «Арсенала» Макаров: знали, что «Пари НН» находится в непростой ситуации
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Полузащитник тульского «Арсенала» Анатолий Макаров прокомментировал победу в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором туляки обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

«Мы знали, что соперник находится в непростой ситуации и это команда РПЛ. Поэтому тренеры настроили нас, что будет непростая игра, тем более на выезде. Поэтому считаю, что выполнили установку тренера.

Во втором тайме результат давил и мы где-то психологически держали это преимущество. Во втором тайме подсели, но в целом выполнили требования тренерского штаба, поэтому довольны результатом», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Напомним, забитыми мячами в матче отметились игроки тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома и Максим Кайнов, причём первый отметился голами и в свои, и в чужие ворота. Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.

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