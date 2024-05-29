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Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Олимпиакос» — «Фиорентина»: счёт после первого тайма не открыт

«Олимпиакос» — «Фиорентина»: счёт после первого тайма не открыт
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В эти минуты проходит финальный матч Лиги конференций, в котором играют греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Встреча проходит на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра матча выступает Артур Суареш Диаш из Португалии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
2-й тайм
0 : 0
Фиорентина
Флоренция, Италия

По итогам первых 45 минут матча команды не отметились забитыми мячами.

Напомним, в полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» обыграл бирмингемскую «Астон Виллу», в то время как «Фиорентина» оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Действующим победителем третьего по значимости еврокубкового турнира является «Вест Хэм». Примечательно, что в прошлогоднем финале «молотобойцы» обыграли «Фиорентину» со счётом 2:1.

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