Тренер «Арсенала» Сторожук: мои ребята молодцы, это их победа

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о победе в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором туляки обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1.

«За счёт чего мы победили? За счёт двух забитых мячей со стандартов. Но я скажу о другом: снимаю всё, что можно, перед этими ребятами. Потому что проехать в автобусе за три дня больше трёх тысяч километров, толком не восстановиться и не подготовиться как принято. Играем для болельщиков, пацаны приехали и отдали себя. Наверное, за счёт самоотдачи, большого желания. Они молодцы, это их победа», — сказал Сторожук в эфире «Матч ТВ».

Напомним, забитыми мячами в матче отметились игроки тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома и Максим Кайнов, причём первый отметился голами и в свои, и в чужие ворота. Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.