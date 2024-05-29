Игрок «Арсенала» Макаров: мы заложники ситуации, когда на игры надо добираться на автобусе

Полузащитник тульского «Арсенала» Анатолий Макаров высказался о результатах первого переходного матча за право играть в РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Как говорится, мы сыграли только первый тайм. Через два дня будет второй тайм, поэтому будем восстанавливаться и готовиться к ответной игре.

В Туле очень сильно любят футбол, и было очень приятно слышать большую поддержку со стороны наших болельщиков. Это даёт нам определённый стимул и двигает команду вперёд. Не скажу, что как-то повлияло, что мы добирались в Нижний Новгород на автобусе 10 часов. Но такие сейчас условия, мы заложники такой ситуации, когда на игры надо добираться на автобусе. Тренерский штаб сделал максимум, чтобы мы добирались в комфортных условиях. Поэтому на этом не делали какой-то акцент. Просто знали, что будет такая дорога, и приняли этот факт», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.