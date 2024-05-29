Игрок тульского «Арсенала» Макаров: не показалось, что «Пари НН» легко отдал победу

Полузащитник тульского «Арсенала» Анатолий Макаров прокомментировал результат первого переходного матча за право остаться в РПЛ с «Пари НН» (2:1).

— Не возникло ощущения, что «Пари НН» слишком легко отдал победу?

— Это футбол. Я думаю, что каждый выходит на поле с мыслями о победе. Мне так не показалось, потому что это команда РПЛ и они не первый год там, поэтому знают цену. Думаю, что мы организованно сыграли, и готовимся к ответной игре.

— Знали ли результат матча «Урал» — «Акрон»? Добавил ли этот факт уверенности?

— Мы узнали о счёте в перерыве. Тренерский штаб довёл до нас информацию, что мы едем с одной целью – побеждать. Поэтому мы не смотрим на другие команды, мы смотрим только на свою игру, — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.