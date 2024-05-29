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Игрок тульского «Арсенала» Макаров: не показалось, что «Пари НН» легко отдал победу

Игрок тульского «Арсенала» Макаров: не показалось, что «Пари НН» легко отдал победу
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Полузащитник тульского «Арсенала» Анатолий Макаров прокомментировал результат первого переходного матча за право остаться в РПЛ с «Пари НН» (2:1).

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

— Не возникло ощущения, что «Пари НН» слишком легко отдал победу?
— Это футбол. Я думаю, что каждый выходит на поле с мыслями о победе. Мне так не показалось, потому что это команда РПЛ и они не первый год там, поэтому знают цену. Думаю, что мы организованно сыграли, и готовимся к ответной игре.

— Знали ли результат матча «Урал» — «Акрон»? Добавил ли этот факт уверенности?
— Мы узнали о счёте в перерыве. Тренерский штаб довёл до нас информацию, что мы едем с одной целью – побеждать. Поэтому мы не смотрим на другие команды, мы смотрим только на свою игру, — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

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