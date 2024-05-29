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Радимов: с такой игрой «Пари НН» от вылета в ФНЛ не спасёт ничто

Радимов: с такой игрой «Пари НН» от вылета в ФНЛ не спасёт ничто
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, в котором тульский «Арсенал» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

«Всё закономерно. Вы сами этого хотели. Илич, подписывая контракт с клубом за четыре тура до конца, как будто бы подписывал вам билет в ФНЛ. Человека откровенно поставили в расстрельное положение, и он не справился с командой. По лицам и глазам игроков команды видно, что они не понимают, что делать и что происходит. С такой игрой нижегородцев не спасёт ни судья, ни VAR, ни экспертная комиссия.

Ну а судейство, как обычно, становится главной темой в решающих матчах. Эпизод с Гоцуком – квинтэссенция всего того, что происходило в чемпионате, всех 240 матчей. Допускаю, что Левников не рассмотрел эпизод, хотя он был рядом, но почему ему не подсказали Артём Чистяков с VAR и не пригласил к просмотру? Это либо профнепригодность, либо предвзятость, третьего не дано. Давно уже прошу озвучивать публично переговоры VAR, но Мажич на такое не решится и так и продолжит работать, выгораживая судей», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, забитыми мячами в матче отметились игроки тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома и Максим Кайнов, причём первый отметился голами и в свои, и в чужие ворота. Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.

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