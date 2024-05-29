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Игрок тульского «Арсенала» Ботака-Иобома прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

Игрок тульского «Арсенала» Ботака-Иобома прокомментировал победу в матче с «Пари НН»
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Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома оценил итоги первого переходного матча за право выступать в РПЛ с «Пари НН», в котором его команда одержала победу со счётом 2:1.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

«Победа далась нам непросто. Мы можем играть лучше. Рады счёту, но не совсем рады игре. Когда забил, немного отпустило. Я немного переживал, но ко всему надо быть готовым. Рад, что забил.

Темп матча был не очень высоким. Это больше психология, мы хотели сохранить счёт и победить. Поддержка болельщиков чувствуется всегда, мы им очень благодарны», — передаёт слова Ботака-Иобомы корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Напомним, забитыми мячами в матче отметились игроки тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома и Максим Кайнов, причём первый отметился голами и в свои, и в чужие ворота. Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.

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