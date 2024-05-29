Тренер «Ипсвича» Маккенна продлит контракт с клубом — Фабрицио Романо

Главный тренер «Ипсвич Таун» Киран Маккенна продлит контракт с клубом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководство завершает рассмотрение всех документов. Также стало известно, что контракт предполагает повышение зарплаты для Маккенны после того, как ему удалось вывести команду в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа.

Ранее специалиста связывали с «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Маккенна занял должность главного тренера «Ипсвича» в декабре 2021 года. По итогам нынешнего сезона Чемпионшипа подопечные Маккенны заняли второе место и гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу. Ранее специалист работал в тренерском штабе «МЮ»