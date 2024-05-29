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Тренер «Арсенала» Сторожук: ФНЛ — та ещё лига, мы по сей день живём в автобусе

Тренер «Арсенала» Сторожук: ФНЛ — та ещё лига, мы по сей день живём в автобусе
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал о мотивации команд Мелбет Первой лиги победить по итогам переходных матчей за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Немного удалось посмотреть тот матч. Считаю, что «Акрон» победил по делу. Поздравляю коллегу и друга Заура с победой. Думаю, и им тоже расслабляться некогда. Что касается мотивации… Естественно, всегда хочется проверить себя на уровне РПЛ. Ребята провели очень тяжёлый сезон. ФНЛ — та ещё лига… Автобусы, перелёты… ужас. Сейчас мы с Ярославля по сей день живём в автобусе. Поэтому честь и хвала нашим ребятам: сжав зубы, они сегодня работали и двигались», — приводит слова Сторожука «Матч ТВ».

Напомним, обе первые встречи переходных матчей за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 закончились победами представителей Мелбет Первой лиги. Так, «Акрон» уверенно обыграл «Урал» (2:0), а «Арсенал» победил «Пари НН» (2:1). Ответные матчи состоятся в субботу, 1 июня.

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