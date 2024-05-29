Ботака-Иобома: с «Пари НН» чувствовалась ответственность, но главный матч будет в Туле

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома прокомментировал результат первого переходного матча за право выступать в РПЛ с «Пари НН», в котором его команда одержала победу со счётом 2:1. Ботака-Иобома в этом матче забил как в свои, так и в чужие ворота.

— После автогола разные мысли были в голове. Любой футболист ко всему должен быть готов, всегда представится возможность исправиться. У меня получилось, и я знал — так будет. Главный матч будет в Туле. Будем к нему готовиться. Очень надеемся на наших болельщиков, потому что они гонят нас вперёд.

— Чувствовал, что по атмосфере это уже матч другого уровня?

— В ФНЛ тоже много хороших стадионов. Чувствовалась ответственность. Где-то это нам, возможно, помешало, — передаёт слова Ботака-Иобомы корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.