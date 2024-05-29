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Ботака-Иобома: с «Пари НН» чувствовалась ответственность, но главный матч будет в Туле

Ботака-Иобома: с «Пари НН» чувствовалась ответственность, но главный матч будет в Туле
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Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома прокомментировал результат первого переходного матча за право выступать в РПЛ с «Пари НН», в котором его команда одержала победу со счётом 2:1. Ботака-Иобома в этом матче забил как в свои, так и в чужие ворота.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Кайнов – 2'     1:1 Ботака-Иобома – 8'     1:2 Ботака-Иобома – 33'    

— После автогола разные мысли были в голове. Любой футболист ко всему должен быть готов, всегда представится возможность исправиться. У меня получилось, и я знал — так будет. Главный матч будет в Туле. Будем к нему готовиться. Очень надеемся на наших болельщиков, потому что они гонят нас вперёд.

— Чувствовал, что по атмосфере это уже матч другого уровня?
— В ФНЛ тоже много хороших стадионов. Чувствовалась ответственность. Где-то это нам, возможно, помешало, — передаёт слова Ботака-Иобомы корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Ответная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Арсенал» в Туле.

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