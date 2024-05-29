«Реал» завтра полетит в Лондон без Лунина — Madrid Universal

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин завтра не сможет полететь вместе с командой в Лондон для подготовки к матчу финала Лиги чемпионов с «Боруссией» по причине простуды. Об этом сообщает Madrid Universal.

По информации источника, Лунин заболел гриппом, поэтому он не будет контактировать с членами команды, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни среди игроков. Игрок попробует присоединиться к команде позже. На данный момент отсутствует информация относительно возможности его участия в предстоящем матче.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщал, что у Лунина температура.

За «Реал» Лунин выступает с 2018 года. Ранее в своей профессиональной карьере украинец представлял «Зарю» и «Днепр». Также вратарь играл на правах аренды за «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Реал Овьедо».