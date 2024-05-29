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«Реал» завтра полетит в Лондон без Лунина — Madrid Universal

«Реал» завтра полетит в Лондон без Лунина — Madrid Universal
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин завтра не сможет полететь вместе с командой в Лондон для подготовки к матчу финала Лиги чемпионов с «Боруссией» по причине простуды. Об этом сообщает Madrid Universal.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Лунин заболел гриппом, поэтому он не будет контактировать с членами команды, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни среди игроков. Игрок попробует присоединиться к команде позже. На данный момент отсутствует информация относительно возможности его участия в предстоящем матче.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщал, что у Лунина температура.

За «Реал» Лунин выступает с 2018 года. Ранее в своей профессиональной карьере украинец представлял «Зарю» и «Днепр». Также вратарь играл на правах аренды за «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Реал Овьедо».

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