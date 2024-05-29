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Начо Фернандес: я не нуждаюсь в прощании, которое было у Тони Крооса

Начо Фернандес: я не нуждаюсь в прощании, которое было у Тони Крооса
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34-летний центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался о своём будущем.

«Я не нуждаюсь в прощании, которое было у Тони Крооса, чтобы чувствовать себя любимым. Я сам решу, что для меня лучше. Иногда обстоятельства складываются не так, чтобы быть игроком «одного клуба», — приводит слова Начо Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, защитник является воспитанником мадридского клуба, за основную команду которого он выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 363 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн. Контракт игрока с клубом истекает в июне этого года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что защитник изъявил желание перейти в один из клубов МЛС.

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