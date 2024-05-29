Мбаппе объяснил, почему не перешёл в «Реал» в 2022 году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу того, по какой причине не случился его трансфер в мадридский «Реал» весной 2022 года. Тогда нападающий остался в «ПСЖ», подписав новый контракт с клубом.

«Речь тогда шла не только о том, чтобы просто остаться в «ПСЖ». Дело было в ЧМ-2022 в Катаре и в других моментах. Мною было принято важное и нелёгкое решение, но я ни о чём не жалею. Тогда была непростая ситуация, никому не стал бы желать испытать подобное», — приводит слова Мбаппе CNN.

Напомним, ранее форвард объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня этого года. Сообщалось, что Мбаппе подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами. В составе «ПСЖ» в нынешнем сезоне Мбаппе выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции.