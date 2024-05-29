Микель Артета в восторге от работы тренером в лондонском «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от своей работы.

«Прямо сейчас у нас есть команда, которая полна энтузиазма и жаждет завоёвывать трофеи. Мы знаем, что у нас много конкурентов, но верим, что справимся, поэтому собираемся приложить все усилия для достижения этой цели.

Я испытываю огромную гордость, потому что, когда я решил завершить свою карьеру футболиста, я думал, что вся радость и лучшие моменты футбола прошли. И я был полностью неправ, потому что, когда я начал свою тренерскую работу, эта деятельность стала мне нравиться больше, чем карьера игрока.

Я так увлечён этим проектом, и я должен поблагодарить всех игроков, тренерский штаб и всех, кто причастен к футбольному клубу, потому что они делали мои дни такими приятными, такими вдохновляющими. Я благодарен за поддержку в этом путешествии, которое мы начали четыре года назад и которое, надеюсь, приведёт нас прямо к вершине и принесёт множество трофеев», — приводит слова Артеты Mirror.

Напомним, 42-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Арсенала» зимой 2019 года. За этот период лондонский клуб выиграл Кубок Англии и дважды – Суперкубок Англии. Всего под руководством Артеты «канониры» провели 231 матч во всех турнирах, в которых 140 раз победили, 34 раза сыграли вничью и 57 раз потерпели поражение.