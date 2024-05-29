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Роман Юзепчук назвал самые сложные матчи «Химок» в прошедшем сезоне Первой лиги

Роман Юзепчук назвал самые сложные матчи «Химок» в прошедшем сезоне Первой лиги
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Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук сказал, что игры с «Родиной» и махачкалинским «Динамо» были самыми тяжёлыми для подмосковной команды.

— Изначально у нас была задача занять первое место. Мы её выполнили. Андрей Викторович поблагодарил нас за работу. Он был очень рад, настраивал нас на то, чтобы мы заняли первое место.

— Какой был самый сложный матч в прошедшем сезоне?
— Я в команде всего лишь с зимы. Наверное, самые сложные матчи были с «Родиной» и «Динамо» Махачкала. Это были самые тяжёлые матчи, а так все игры получились непростыми, — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт».

Роман Юзепчук перешёл в «Химки» из московского «Торпедо» в прошедшее зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 29 матчах Первой лиги, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

«Химки» заняли первое место в Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, набрав 66 очков, и получили повышение в классе.

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