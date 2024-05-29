«Боруссия» хочет выкупить Матсена и Санчо — источник

Защитник «Челси» Ян Матсен и вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, выступающие за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, могут продолжить карьеру в клубе на постоянной основе, сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, главная цель в трансферное окно для «шмелей» — это подписать молодого игрока сборной Нидерландов. Сам Матсен не хочет возвращаться в Лондон. В меньшей степени дортмундцы заинтересованы в Санчо, но они также предпримут попытки вернуть его в команду.

Также сообщается, что «Челси» хочет получить € 40 млн за Матсена, но первое предложение «Боруссии» будет близко к € 30 млн.

В текущем сезоне в составе дортмундской «Боруссии», за которую он выступает на правах аренды с января 2024 года, 22-летний Матсен провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

В нынешнем сезоне Санчо сыграл 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.