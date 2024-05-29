Гасперини назвал команду, которой будет симпатизировать в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 победил мадридский «Реал».

«Я надеюсь, что мы сыграем с мадридским «Реалом» в Суперкубке УЕФА», — приводит слова Гасперини Madrid Universal.

Напомним, что в Суперкубке УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Аталанта» является победителем Лиги Европы сезона-2023/2024. В решающем матче турнира, который прошёл в Дублине (Ирландия), «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0.

Финал Лиги чемпионов между «Боруссией» Д и мадридским «Реалом» состоится в эту субботу, 1 июня. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который год назад в финальном матче обыграл «Интер» со счётом 1:0. «Реал» — абсолютный рекордсмен по числу побед в турнире.