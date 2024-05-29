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Гасперини назвал команду, которой будет симпатизировать в финале Лиги чемпионов

Гасперини назвал команду, которой будет симпатизировать в финале Лиги чемпионов
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 победил мадридский «Реал».

«Я надеюсь, что мы сыграем с мадридским «Реалом» в Суперкубке УЕФА», — приводит слова Гасперини Madrid Universal.

Напомним, что в Суперкубке УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Аталанта» является победителем Лиги Европы сезона-2023/2024. В решающем матче турнира, который прошёл в Дублине (Ирландия), «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0.

Финал Лиги чемпионов между «Боруссией» Д и мадридским «Реалом» состоится в эту субботу, 1 июня. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который год назад в финальном матче обыграл «Интер» со счётом 1:0. «Реал» — абсолютный рекордсмен по числу побед в турнире.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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