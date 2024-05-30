Винисиус рассказал, почему занимается благотворительностью

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в преддверии финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» Д рассказал, что занимается благотворительностью, чтобы дать людям возможность выбирать своё будущее, поскольку игроку также помогали в его детстве.

«В детстве у меня было немного денег. Другие люди, игроки пытались помочь мне, и они заставили меня поверить, что всё возможно.

Я всегда благодарю футбол за то, что он даёт мне возможность творить великие дела для людей в моём родном городе. Конечно, я делаю их счастливыми, но я хочу дать им шанс получить лучшее образование, увидеть свет в конце туннеля, потому что там тяжело и у нас не всегда есть возможности, которые были у меня. Я хочу предоставить им те же возможности, чтобы каждый ребёнок мог выбирать, кем он хочет стать в будущем», — приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 38 матчей, забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.

23-летний бразилец перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Винисиуса в € 150 млн.