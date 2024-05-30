Сперцян: Мусаев стал сильнее, он вырос как тренер

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о факторе возвращения главного тренера команды Мурада Мусаева в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, сейчас Мусаев стал сильнее как тренер, нежели раньше. Мы все растём, развиваемся. Мы знали его требования, это плюс для нас. Может, ребятам, которые не так давно в клубе, было нелегко, но мы помогали им привыкнуть к требованиям Мурада Олеговича», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Ранее «Краснодар» объявил о продлении контракта с Мурадом Мусаевым. Срок предыдущего соглашения с главным тренером «Краснодара» истекал в конце сезона-2023/2024, дата окончания нового контракта – 31 мая 2026 года.

«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на втором месте. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).