Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян: Мусаев стал сильнее, он вырос как тренер

Сперцян: Мусаев стал сильнее, он вырос как тренер
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о факторе возвращения главного тренера команды Мурада Мусаева в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, сейчас Мусаев стал сильнее как тренер, нежели раньше. Мы все растём, развиваемся. Мы знали его требования, это плюс для нас. Может, ребятам, которые не так давно в клубе, было нелегко, но мы помогали им привыкнуть к требованиям Мурада Олеговича», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Ранее «Краснодар» объявил о продлении контракта с Мурадом Мусаевым. Срок предыдущего соглашения с главным тренером «Краснодара» истекал в конце сезона-2023/2024, дата окончания нового контракта – 31 мая 2026 года.

«Краснодар» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на втором месте. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

Материалы по теме
«Краснодар» объявил о продлении контракта с Мурадом Мусаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android