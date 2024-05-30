Ташуев: что случилось в игре «Факела» весной — загадка

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев объяснил причины неудач воронежской команды до своего ухода из клуба. В апреле стало известно об уходе тренера «по семейным обстоятельствам».

«Когда я пришёл, то стал перестраивать игру – команда стала играть в хороший, привлекательный футбол. С «Рубином» владели преимуществом, играли внизу, были подходы, моменты. А что случилось весной… Для меня это до сих пор загадка.

Естественно, под каждый цикл мы подбирали определённые виды работы по организации игры, придумывали упражнения. Всё получалось как надо. Потом игра – и ничего. Я просто не понимаю, что происходит. Говорю им: «Вы же можете играть. Что случилось? Тренируем одно, а на поле другое». Но ответа я так и не дождался. Может, дело в закрепощённости. Ребята считали, что очки надо набирать любой ценой. А я хотел их набирать через футбол. Для меня это был новый опыт. Понятно, что важно биться на поле, но это иногда закрепощает. Я всегда требовал, чтобы играли в футбол. В любом случае я желаю «Факелу» удачи. Они переезжают на новый стадион. Надеюсь, у них всё будет хорошо», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, Сергей Ташуев возглавлял воронежский «Факел» с 8 сентября 2023 года по 26 апреля 2024 года. В 21 матче во всех турнирах под его руководством команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.