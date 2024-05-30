«Он отчитывал меня, когда я в этом нуждался». Винисиус — о влиянии Анчелотти

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в преддверии финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» Д рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти.

«Он всё делал для меня. Он всегда придавал мне уверенности, отчитывал, когда я в этом нуждался, и у нас сложились очень хорошие отношения.

Он изменил меня как игрока, не на поле, а в том, как я отношусь к тренировкам и развитию. Он всегда говорит, что моя самая большая добродетель — скромность, потому что я всегда прислушиваюсь к другим. Всякий раз, когда я забиваю гол в матче, я всегда хочу, чтобы мои товарищи по команде тоже забивали, чтобы они могли оказаться в лучшем положении. С каждым днём он учит меня всё большему на поле и вне его», — приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 38 матчей, забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.

23-летний бразилец перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Винисиуса в € 150 млн.