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Кучаев высказался о своём будущем в «Пари НН»

Кучаев высказался о своём будущем в «Пари НН»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Кучаев сообщил, когда определится со своим будущим в нижегородской команде.

«Контракт до лета, дальше — посмотрим. Пока мысль одна: доиграть сезон, чтобы всё закончилось хорошо. В отпуске в зависимости от предложений буду думать», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

26-летний Кучаев является воспитанником ЦСКА. Футболист присоединился к «Пари НН» в январе этого года. Полузащитник заключил контракт до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне во всех официальных турнирах Кучаев провёл 25 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального футболиста в € 2,5 млн.

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