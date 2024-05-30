«Олимпиакос» — «Фиорентина»: греки вышли вперёд на 116-й минуте

В эти минуты проходит финальный матч Лиги конференций, в котором играют греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Встреча проходит на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра матча выступает Артур Суареш Диаш из Португалии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 116-й минуте отличился нападающий «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби с передачи Сантьяго Эссе.

Напомним, в полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» обыграл бирмингемскую «Астон Виллу», в то время как «Фиорентина» оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Действующим победителем третьего по значимости еврокубкового турнира является «Вест Хэм». Примечательно, что в прошлогоднем финале «молотобойцы» обыграли «Фиорентину» со счётом 2:1.