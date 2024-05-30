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«Интер» хочет приобрести экс-игрока ЦСКА Бийола — La Gazzetta dello Sport

«Интер» хочет приобрести экс-игрока ЦСКА Бийола — La Gazzetta dello Sport
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Центральный защитник «Удинезе» Яка Бийол входит в сферу интересов миланского «Интера», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, «Интеру» в летнее трансферное окно необходимо усилить центральную зону своей обороны, поэтому миланцы проявляют интерес к возможности приобретения Яки Бийола. Отмечается, что осуществление трансфера осложнено стоимостью словенца: «Удинезе» готов продать своего защитника за сумму в районе € 15-20 млн, что не устраивает «нерадзурри», считающих эту цену завышенной. По этой причине в «Интере» могут прибегнуть к другим вариантам усиления своей защиты.

Напомним, 25-летний Бийол перешёл в «Удинезе» из ЦСКА летом 2022 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А словенец провёл 24 матча, в которых не отметился результативными действиями. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Яки Бийола составляет € 10 млн.

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